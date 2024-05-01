تجاوزت الأربعين درجة.. موجة حرّ غير مسبوقة تضرب أجزاء من آسيا

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تعاني مناطق شاسعة في آسيا من الفلبين إلى ميانمار، من موجة حر ومن ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة ما أَجبر ملايين الأطفال على البقاء في منازلهم.وتجتاح موجة الحر معظم مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا، وسُجّلت درجات حرارة غير مسبوقة في الأيام الأخيرة في مدينة تشوك في ميانمار وفي مانيلا عاصمة الفلبين.وحذرت السلطات التايلاندية من ظروف مناخية "قاسية" بينما توقعت السلطات في كمبوديا وميانمار وفيتنام والهند وبنغلادش أن تتجاوز الحرارة 40 درجة.وتأثر شمال اليابان أيضاً، حيث تجاوزت درجات الحرارة 25 درجة في سابورو، وهو أمر غير مسبوق في هذا الوقت من العام.وعادة ما تكون الأشهر التي تسبق موسم الأمطار دافئة، ولكن تخطت درجات الحرارة إلى حد كبير هذا العام المتوسط المُسجّل في العديد من البلدان.ويرى خبراء أن موجات الحر أصبحت أطول وأكثر شدّة وتواتراً بسبب الاحتباس الحراري.وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن آسيا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بنحو يتخطّى المتوسط العالمي.بالتوازي، تؤثر الحرارة الشديدة خصوصاً على الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض أو من إعاقات. وغالباً ما يفتقر الذين يعيشون في الفقر إلى حلول لتبريد منازلهم، أو يضطرون إلى العمل في ظروف لا توفر الحماية الكافية من الحرارة.وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن 243 مليون طفل في مناطق المحيط الهادئ وشرق آسيا معرضون لخطر موجات الحر.كما حذّرت الخبيرة في مجال الصحة في مكتب اليونيسف الاقليمي سلوى الإرياني من أن "تعرض الأطفال لموجات الحر يؤدي إلى الإجهاد الحراري".وقالت لوكالة فرانس برس "يمكن أن تتطور مشاكل خطيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وفشل الأعضاء، وخلل في العضلات والأعصاب".طلبت السلطات في العديد من البلدان من مواطنيها البقاء في منازلهم. وفي نيبال وُضعت المستشفيات في حالة تأهب، في حين دعت السلطات في كمبوديا المدارس الرسمية إلى إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة للتهوية.وقررت بنغلادش والفلبين إغلاق المدارس لعدة أيام. ولكن لفتت سلوى الإرياني إلى أنه في ظل غياب مكيفات الهواء والمباني المناسبة، لا يعيش قسم كبير من الأطفال الذين اضطروا إلى البقاء في المنازل بوسائل التبريد.(الإمارات اليوم)