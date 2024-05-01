روسيا تشن هجوماً صاروخياً على مدينة أوديسا.. وهذا عدد القتلى





بالمقابل، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 6 مسيرات أوكرانية فوق 4 مقاطعات روسية.

Advertisement

وقالت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات فورونيج وريازان وبيلغورود وكورسك.



وأضافت في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف داخل الأراضي الروسية". قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي روسي استهدف مدينة أوديسا الأوكرانية، بحسب ما أفادت به الإدارة المحلية للمدينة.بالمقابل، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 6 مسيرات أوكرانية فوق 4 مقاطعات روسية.وقالت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات فورونيج وريازان وبيلغورود وكورسك.وأضافت في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف داخل الأراضي الروسية".

تأتي هذه التطورات فيما يواصل الجيش الروسي تقدمه في عدة جبهات في شرق وجنوب أوكرانيا، فقد حققت القوات الروسية تقدما في منطقة كيسليفكا باتجاه قرية كوتلياريفكا، وحسنت مواقعها في منطقة يامبوليفكا.



وفي محور تشاسيف يار، حققت القوات الروسية تقدما جديدا في منطقة جبل بابا ووصلت إلى القناة المائية التي تفصل الجزء الشرقي من المدينة عن الجزء الغربي منها. (سكاي نيوز)