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عربي-دولي

كوريا الجنوبية تحذّر: بيونغ يانغ تدرّب "حماس" عسكريًا

Lebanon 24
01-05-2024 | 02:17
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أبدت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية شكوكًا حول قيام بيونغ يانغ بتدريب حركة "حماس".
 
وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية في تقريرها السنوي حول "الإرهاب العالمي": "هناك شكوك حول وجود روابط بين كوريا الشمالية وحركة "حماس" الفلسطينية في مجالات، بما في ذلك التدريب العسكري وتبادل التكتيكات".
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وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية قد أكدت في كانون الثاتي الشكوك في أن "أسلحة كورية شمالية تستخدم من قبل حركة "حماس" في حربها ضد إسرائيل على الرغم من نفي بيونغ يانغ المتكرر لمثل هذه المعاملات".

وحذرت وكالة الاستخبارات الوطنية في تقريرها من "احتمال قيام كوريا الشمالية بشن هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة وطائرات شراعية آلية قائلة: "لا يمكن استبعاد احتمال حدوث تسلل واستفزاز متزامنين باستخدام طائرات بدون طيار وطائرات شراعية آلية" في ظل "تكثيفت كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة والتهديدات الشفهية وسط مزاعم عن عمليات نقل غير مشروعة للأسلحة".(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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