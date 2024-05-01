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عربي-دولي

وقع في فخ إدارته.. موظف أميركي حاول بيع أسرار الدولة

Lebanon 24
01-05-2024 | 02:47
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بعد إدانته بمحاولة بيع معلومات سرية إلى شخص أوهمه بأنه عميل لروسيا، قضت محكمة أميركية بسجن موظف سابق، بوكالة الأمن القومي، لمدة 22 عاما.

وقال ممثلو الادعاء إن جاريه سيباستيان دالك، وهو من قدامى المحاربين في الجيش، والذي عمل لفترة وجيزة في وكالة الأمن القومي، حاول بيع معلومات سرية لشخص اعتقد أنه يعمل لصالح الحكومة الروسية لكنه كان في الواقع عميل سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي".
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وقال المدعي العام ميريك جارلاند، في بيان، "هذا المدعى عليه، الذي أقسم اليمين للدفاع عن بلادنا، ظن أنه كان يبيع معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي لعميل روسي، في حين أنه كان في الواقع يكشف عن نفسه لمكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأضاف أن الحكم يوضح أن "أولئك الذين يسعون إلى خيانة وطننا سيحاسبون على جرائمهم".

وذكر ممثلو الادعاء أن دالك تبادل رسائل البريد الإلكتروني في 2022 مع عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان يتظاهر بأنه عميل روسي، قائلا إن الدافع وراء مشاركة المعلومات هو "الفضول لمعرفة الأسرار والرغبة في إحداث التغيير".

وقال المدعون إن دالك أرسل للعميل مقتطفات من بعض المستندات التي بحوزته كدليل على "قدرته على الوصول إلى المعلومات واستعداده لمشاركتها"، وأخبره أنه سيبيع جميع المعلومات التي لديه مقابل 85 ألف دولار.(عربي21)
المصدر: عربي21
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