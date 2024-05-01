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عربي-دولي
قبل المعركة الرئاسية.. ترامب يُحيط نفسه بفريق من عائلته
Lebanon 24
01-05-2024
|
03:07
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تدور مزاعم بأن الرئيس السابق، والمرشح المحتمل في الانتخابات المقبلة، دونالد ترامب، منح ولديه الأكبر سناً صلاحيات أكبر في اختيار الموظفين لولاية ثانية محتملة، والتخلص من أي شخص يعتبر "خائناً". وفي محاولة لوضع عائلته في مركز النفوذ، عيّن الرئيس السابق ابنيه دونالد جونيور وإريك مسؤولين عن فريقه الانتقالي المؤقت، الذي سيختار نحو 3000 مسؤول للعمل في الإدارة الجديدة. ولم يخدم أي من ابني ترامب هذين بصفة رسمية خلال فترة ولاية والدهما الأولى. وعملت ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر كمستشارين كبار، لكنهما يتجنبا حتى الآن أي دور في حملة 2024.
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وحسب تقرير لصحيفة التايمز، يقول المسؤول السابق بالبيت الأبيض، ألفين فيلزينبرج، الذي عمل في عهد الرئيسين جورج بوش الأب والابن: "الجديد هنا هو دور الأسرة، لا أعرف حالة أخرى كانت فيها العائلة حاضرة بشكل كبير في هذا الخصوص".
وأضاف التقرير:" قام ترامب بتعيين شخصيات رفيعة المستوى خلال فترة ولايته الأولى التي استمرت أربع سنوات، والتي انقلبت عليه في ما بعد. واستمر أنتوني سكاراموتشي في منصبه كمدير للاتصالات في البيت الأبيض لأيام عدة، وهو الآن ينتقد ترامب بشكل متكرر في وسائل الإعلام".
كما أن مايك بنس، الذي شغل منصب نائب الرئيس في ولاية ترامب الأولى، لم يقف حائلاً دون التصويت التلقائي في الكونغرس، الذي يؤكد فوز الرئيس جو بايدن عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن الفريق الانتقالي الأخير لترامب كان يترأسه في البداية حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي. وتوترت العلاقات بين الاثنين إلى درجة أن كريستي تحدى ترامب بأنه يرشح نفسه ضده في انتخابات عام 2024. ويقول كريستي الآن إنه لن يصوت له في انتخابات هذا العام.
وخلافاً لما يحدث في بريطانيا، حيث يتم تغيير الحكومة على الفور، فإن الرؤساء الأميركيين المرشحين يتولون مقاليد السلطة بعد شهرين من فوزهم في الانتخابات. ويتعين على الزعماء الأميركيين أن يقوموا بتعيين آلاف المسؤولين في وظائف رفيعة المستوى لكي تسير الإدارة بسلاسة.
ويبدو أن عائلة ترامب الممتدة تشاركه بشكل كبير إعداده لتولي فترة جديدة في البيت الأبيض. ويرى التقرير أن لارا ترامب، زوجة إريك، هي الرئيس المشارك للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، الهيئة المهنية التي تدير الحزب، ويعتقد البعض أن كوشنر، الذي كان في السابق مبعوثاً لترامب إلى الشرق الأوسط، يمكن أن يعود كوزير للخارجية. (الإمارات اليوم)
المصدر:
الإمارات اليوم
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