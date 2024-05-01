"لن نقف أبدا مكتوفين الأيدي".. الحوثيون: سندعم إيران في أي حرب شاملة ضد إسرائيل

كشف نصر الدين عامر، نائب السكرتير الإعلامي للحوثيين، أن "جماعته مستعدة وملتزمة بمساعدة إيران أو حلفائها في المنطقة في حال تصاعد الصراع إلى حرب إقليمية شاملة".

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وقال في مقابلة مع مجلة نيوزويك:" لن نقف أبدا مكتوفين الأيدي في وجه أي عدوان أجنبي أو غربي على أي دولة حليفة". كما أوضح أن "الحوثيين سيتطلعون بدور قيادي إذا اندلع صراع شامل من أجل الدفاع عن حلفائهم في محور المقاومة، حتى لو كانت إحدى الدول التي نختلف معها فلن نتركها وحدها أبدا".كذلك أضاف: "عندما يتعلق الأمر بمن نتحالف معهم مثل إيران وغيرها من أطراف محور المقاومة، فبالتأكيد سنقف بكل قوة وإصرار إلى جانبهم".أتت تلك التصريحات بعد أيام على تهديد زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي بتوسيع هجماتهم في البحر الأحمر والمحيط الهندي على السواء.كما جاءت بعد أسابيع من مواجهة علنية لأول مرة بين إسرائيل وإيران، بعيد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، ورفع التوتر في المنطقة المتوترة أصلا منذ حرب غزة، إلى حد غير مسبوق. (العربية)