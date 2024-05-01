إنشاء المنطقة الآمنة بدأ.. هل اقترب اجتياح رفح؟

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ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه سيتم الإعلان عن "منطقة جديدة آمنة" في وسط قطاع غزة، حيث يمكن للنازحين من رفح الذهاب إليها، وذلك في إطار التحضير لعملية برية للجيش الإسرائيلي في رفح.ويعتزم الجيش الإسرائيلي إنشاء "منطقة جديدة" في وسط غزة لإيواء الفلسطينيين المقرر إجلاؤهم من رفح، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأربعاء.كما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المنطقة الجديدة ستقام على مشارف النصيرات والبريج قرب ممر للجيش الإسرائيلي.إلى ذلك، سيتم توسيع منطقة إيواء حالية قريبة من المواصي ناحية الشرق باتجاه خان يونس في جنوب القطاع.أتت تلك المعلومات بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء أن عملية إجلاء المدنيين من رفح بدأت، تمهيدا لشن هجوم بري على المدينة.غير أن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أفاد في الوقت عينه أمس أنه لم يُطلب بعد من سكان رفح إخلاء المدينة، حتى الآن.بينما يتوقع أن تمتد عملية إجلاء السكان نحو أسبوعين إلى 3، وفق تقديرات إسرائيلية سابقة. (العربية)