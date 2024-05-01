يتقاتلون على التراب وأوراق الشجر.. الجوع يفتك بالسودانيين

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مع تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل مزرٍ في بعض المناطق السودانية، أصبح التراب طعام بعض السودانيين بعد أن شحّت مصادر الغذاء.فقد أكد قرنق أشين أكوك، وهو واحد من آلاف الوافدين الجدد إلى المنطقة، أنه وزوجته وأطفالهما الخمسة تركوا منزلهم في منطقة كردفان بالجنوب بعد أن اقتحمت مجموعات عربية على ظهور الجمال قريتهم وأحرقت كوخهم.كما أوضح أكوك الذي أتى إلى اللعيت في كانون الاول الماضي، أنهم أمضوا في بعض الأحيان يومين أو ثلاثة أيام من دون طعام. وقال إنه عندما يحدث ذلك، فإنه ينظر بلا حول ولا قوة إلى زوجته وأطفاله وهم يحفرون حفرا في الأرض ويدخلون أيديهم فيها ويلتقطون بعض التراب ويصنعون منه كرات ويضعونها في أفواههم ويبتلعونها بالماء.كما أردف "أظل أقول لهم ألا يفعلوا ذلك.. لكنه الجوع... ليس بوسعي أن أفعل أي شيء"، حسب ما نقلت وكالة رويترز.وفي غرب دارفور، لم يجد المزارعون ما يسد رمقهم سوى البذور التي كانوا قد اشتروها لغرسها، بعد أن نهبت قوات الدعم السريع أراضيهم، حسب زعمهم.أما في منطقة كردفان، فباع البعض أثاثهم وملابسهم للحصول على نقود لشراء الطعام.وفي الخرطوم، لم يجد بعض السكان المحاصرين في منازلهم خيارا سوى قطع أوراق الأشجار وغليها وأكلها.من جهتها، أوضحت آنيت هوفمان التي أعدت تقريرا لمؤسسة كليجندال البحثية التي مقرها هولندا عن أزمة الغذاء في السودان أن الحرب "تسببت في أكبر أزمة جوع في العالم"، مضيفة أنه من المرجح أن تحدث مجاعة لم نشهدها منذ عقود". (الحدث)