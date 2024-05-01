رفع مستوى التأهب في الإمارات.. وطلب عاجل من المواطنين للإبتعاد عن هذه المناطق

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تحسباً لتقلبات مرتقبة في حال الطقس، أعلنت الإمارات رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها البلاد، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي.وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه بعد سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، التي عقدت برئاسة الهيئة ومشاركة كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وجهات حكومية ذات العلاقة، تم التأكيد على ضرورة تفعيل خطط استمرارية الأعمال، واستمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية وتأثيراتها على كافة مناطق الدولة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الأربعاء.وبناءً على الحالة الجوية المتوقعة، أوصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لكافة المؤسسات التعليمية على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كل ضمن اختصاصه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي طبقاً لتطورات الحالة وتأثيرها.كما تمت التوصية بتفعيل نظام العمل عن بعد لكافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة ما عدا الوظائف الحيوية والتي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي أو تلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض، على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كل ضمن اختصاصه طبقاً لتطورات الحالة وتأثيرها.كذلك قررت الداخلية وبالتنسيق مع هيئة الطوارئ إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود خلال فترة الحالة الجوية.وأهابتا بالجمهور بالابتعاد عن هذه المناطق والتقيد بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة، وعدم ارتياد المناطق الجبلية والصحراوية والبحر، في هذا الوقت حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم، وضرورة اتباع كافة الإجراءات التي ستعلن عنها الجهات الرسمية واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية في البلاد، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة. (العربية)