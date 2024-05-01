وثائق تكشف.. ماذا تخطط أميركا بشأن فلسطينيين من غزة؟

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وأظهرت الوثائق، التي حصلت عليها شبكة "سي بي إس نيوز"، أن كبار المسؤولين في عدد من الوكالات الفيدرالية الأميركية ناقشوا، في الأسابيع الأخيرة، تفاصيل الخيارات المحتملة لقبول فلسطينيي غزة الذين لديهم صلة قرابة مباشرة مع مواطنين أميركيين أو مع مقيمين دائمين بالولايات المتحدة.وتكشف الوثائق أن أحد المقترحات يتضمن استخدام برنامج قبول اللاجئين الأميركي لاستقبال الفلسطينيين الذين تربطهم علاقات بالولايات المتحدة، والذين فروا من غزة ودخلوا مصر.ويفكر المسؤولون الأميركيون أيضاً في استقبال فلسطينيين من خارج غزة لاجئين، إذا كان لديهم أقارب أميركيون، وفقاً للوثائق.وذكرت الوثائق أن "الأشخاص من غزة الذين يجتازون سلسلة من فحوصات الأهلية والفحوصات الطبية والأمنية سيكونون مؤهلين للسفر جواً إلى الولايات المتحدة مع منحهم وضع (لاجئ)، والذي يضمن لهم الإقامة الدائمة ومزايا إعادة التوطين مثل مساعدتهم في العثور على سكن وتمهيد الطريق لهم للحصول على الجنسية الأميركية".وقال متحدث باسم البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "منذ بداية الصراع، ساعدت الولايات المتحدة أكثر من 1800 مواطن أميركي وعائلاتهم على مغادرة غزة، وقد جاء كثير منهم إلى الولايات المتحدة".وأضاف: "بتوجيه من الرئيس بايدن، ساعدنا أيضاً، وسنواصل مساعدة بعض الأفراد الضعفاء بشكل خاص، مثل الأطفال الذين يعانون مشاكل صحية خطيرة، والأطفال الذين كانوا يتلقون العلاج من السرطان، على الابتعاد عن الأذى وتلقي الرعاية في المستشفيات القريبة بالمنطقة".لكن المتحدث أكد أن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع أي أعمال تؤدي إلى النقل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية أو إعادة رسم حدود غزة.وأسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 34 ألف شخص حتى الآن في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره "حماس".