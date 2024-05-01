2 منهما في بلدين عربيين.. تعرف إلى أفضل المطارات في الـ2024

نافس مطاران عربيان على قائمة "أفضل مطار في العالم" في العام 2024، وتمكن مطار حمد الدولي في قطر من انتزاع الصدارة.

وبينما حلَّ مطار حمد في المرتبة الأولى، جاء مطار دبي الإماراتي في المرتبة السابعة عالمياً، فيما جاء مطار إسطنبول في المرتبة العاشرة.

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وفي ما يلي قائمة بأفضل 10 مطارات في العام 2024:

1- مطار حمد الدولي - قطر

2- مطار شانغي - سنغافورة

3- مطار إنتشون - كوريا الجنوبية

4- مطار طوكيو هانيدا - اليابان

5- مطار ناريتا - اليابان

6- مطار باريس شارل ديغول - فرنسا

7- مطار دبي - الإمارات

8- مطار ميونخ - ألمانيا

9- مطار زيورخ - سويسرا

10- مطار إسطنبول - تركيا

(الخليج أونلاين)