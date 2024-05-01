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عربي-دولي

أوستن: قد يتمّ إطلاق النار على القوات الأميركية التي تقيم رصيفا عائما قبالة ساحل غزة

Lebanon 24
01-05-2024 | 05:50
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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إنه "من الممكن أن يتم إطلاق النار على القوات الأميركية التي تقيم رصيفا عائما قبالة ساحل غزة"، مؤكدا أن "هذه القوات لديها الحق في الرد بإطلاق النار".

وبحسب صحيفة "هيل"، قال أوستن في كلمة في مجلس النواب: "عادة، يحمل جميع أفراد الخدمة المنتشرة أسلحة، ولديهم القدرة على حماية أنفسهم إذا تعرضوا للتحدي". (سكاي نيوز)
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