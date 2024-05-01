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فيديو جديد يوثق فشل إسرائيل في غزة.. لقطات لـ"تحركات غريبة" قبل الحرب!

Lebanon 24
01-05-2024 | 06:04
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نشرت القناة 12 الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق إرسال مسيرات إسرائيلية لرصد تحركات غريبة على حدود قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول الماضي.

وأظهرت لقطات الفيديو تحركات آلية وبشرية تابعة لحركة حماس، إلا أن قائداً عسكرياً إسرائيلياً أفاد بصعوبة تحديد ما إذا كانت المجموعة المسلحة هي في الواقع من حماس، أو قوات تتبع للجيش الإسرائيلي في ذاك اليوم.
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وتم إطلاق سرب المسيرات المكون من 200 طائرة حوالي الساعة الثامنة من صباح يوم السابع من تشرين الأول الماضي.

תיעוד בלעדי: כלי הטיס הראשונים שזיהו את מחבלי חמאס ב-7 באוקטוברhttps://t.co/8vseV6TmRp | @ndvori pic.twitter.com/M3aV7gkhMM

— החדשות - N12 (@N12News) April 30, 2024

وفي سياق حديثه، قال القائد العسكري: "الأمر الأكثر تعقيدا الذي كان على القوات فهمه هو أي من الأشخاص الموجودين على الأرض كان عدوا، خاصة وأن مشغلي الطائرات بدون طيار كانوا يعرفون أن قوة تابعة للشاباك كانت موجودة بالفعل في المنطقة ويجب ألا تتعرض للأذى".

وتعرضت إسرائيل لخضة أمنية كبيرة يوم الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس المسلحة حين حطمت الحواجز الحدودية الإسرائيلية وأرسلت مئات المسلحين إلى إسرائيل لتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل المئات.

وعلى الرغم من قدرات إسرائيل الاستخباراتية، تمكنت حماس من إبقاء خطتها طي الكتمان، فالهجوم الشرس الذي استغرق على الأرجح أشهراً من التخطيط والتدريب الدقيق وتضمن التنسيق بين مجموعات مسلحة متعددة، قد وقع "تحت" رادار المخابرات الإسرائيلية. (سكاي نيوز عربية)
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