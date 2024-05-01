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عربي-دولي

"وزير خارجية إسرائيل وليس أميركا".. هكذا ردّت "حماس" على بلينكن!

Lebanon 24
01-05-2024 | 06:09
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قال رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس سامي أبو زهري، الأربعاء، إن تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، التي تلقي باللوم على الحركة في تأخر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة "مخالفة للحقيقة".
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وحث بلينكن، الذي يجتمع مع مسؤولين إسرائيليين لبحث سبل إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، حماس مراراً على قبول عرض من إسرائيل يتضمن الإفراج عن رهائن ووقفاً لإطلاق النار، ووصفه بأنه "سخي للغاية".

وقال أبو زهري في تعليقه على ما قيل: "إنها تصريحات مخالفة للحقيقة وليس غريباً أن تصدر من بلينكن المعروف عنه أنه وزير خارجية إسرائيل وليس أميركا، وهي محاولة لممارسة الضغط على حركة حماس وتبرئة إسرائيل".

وأكمل: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وباعتراف الوفد المفاوض الإسرائيلي، هو من يعطل التوصل لاتفاق.. لقد تلقينا قبل عدة أيام فقط رداً رسمياً إسرائيلياً وهو قيد الدراسة".

كذلك، أشار أبو زهري إلى أنّ "حماس" لا تزال تدرس أحدث عرض لوقف إطلاق النار.

وتطالب حماس بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة، في حين يقول نتنياهو إنه يتعين على إسرائيل تدمير تشكيلات حماس المتبقية في رفح بجنوب قطاع غزة من أجل أمنها، سواء مع التوصل لاتفاق مع حماس أو لا. (سكاي نيوز عربية)
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