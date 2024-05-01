روسيا تصدر أمراً عاجلاً يخص أوكرانيا.. ما هو؟

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وتسيطر روسيا الآن، التي تصف حربها في أوكرانيا بأنها عملية عسكرية خاصة، على ما يقل قليلا عن خمس أراضي أوكرانيا واستولت على الجزء الأكبر من تلك الأراضي خلال الأشهر الأولى من الحرب التي شنتها في شباط 2022.وقالت الوزارة عبر تطبيق تلغرام إن رئيس الأركان العامة للجيش فاليري غيراسيموف، المسؤول عن العملية، سلم شويغو تقريرا. وجاء ذلك خلال اجتماع مع القيادة العسكرية العليا للحرب في أوكرانيا.ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن شويغو قوله في بيان نشر على تلغرام "للحفاظ على الوتيرة المطلوبة للهجوم.. من الضروري زيادة حجم ونوعية الأسلحة والمعدات العسكرية المقدمة للقوات، وخاصة الأسلحة".وحققت القوات الروسية تقدما تكتيكيا شبه يومي في الأسابيع القليلة الماضية على خط المواجهة في جنوب شرق أوكرانيا، وهو ما أرجعته كييف إلى نقص السلاح لديها.وسيطرت روسيا على نحو 6 قرى في منطقة دونيتسك، بينما عززت مواقعها الميدانية في منطقة خاركيف.وحذر قائد الجيش الأوكراني الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي يوم الأحد من أن أوكرانيا قد تخسر المزيد من الأراضي إذا لم يسلم الغرب الأسلحة بسرعة.وأعلن يوم الأحد أيضاً انسحاب قواته من قرى قريبة من أفدييفكا وهي مدينة بشرق البلاد استولت عليها روسيا في وقت سابق من هذا العام.