العالم الهولنديّ المثير للجدل في توقّعات مرعبة.. حدّد المناطق التي قد تضربها زلازل قريباً

أطلق الخبير الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، التي صدفت أن صدقت توقعاته قبل أيام قليلة بوقوع زلازل وهزات أرضية في كل من تايوان واليابان وأندونيسيا، تحذيراً جديداً.

فقد كتب عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء، "لقد شهدنا العديد من التقلبات الجوية في الأيام القليلة الماضية.. ويمكن أن يشير هذا إلى اضطرابات زلزالية القادمة".

كما أشار إلى أن المناطق المحتمل وقوع فيها زلازل هي تقريبية وهي ستكون في الأميركيتين (الشمالية والجنوبية) وذلك بحسب صور توضيحية نشرها على حساب "SSGEOS" وهو معهد حول أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي.