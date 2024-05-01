محلل أميركي يعلنها: شعبية بوتين أعلى من شعبية ماكرون وترودو

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وقال جونسون عبر قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "بوتين أصبح أقوى، وشعبيته أعلى من شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وبايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس مجتمعين".وفي وقت سابق، قال بوتين في حديثه حول السياسة الأميركية أن إدارة العالم من مركز واحد تقوّضه، واصفا هذه الاستراتيجية بالخاطئة.