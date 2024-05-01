Advertisement

عربي-دولي

محلل أميركي يعلنها: شعبية بوتين أعلى من شعبية ماكرون وترودو

Lebanon 24
01-05-2024 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1194154-638501680185566727.jpg
Doc-P-1194154-638501680185566727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأميركية لاري جونسون أن آمال الغرب بأن تجبر العقوبات المجتمع الدولي على النّأي عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم ولن تتحقق.

وقال جونسون عبر قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "بوتين أصبح أقوى، وشعبيته أعلى من شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وبايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس مجتمعين".
Advertisement

وفي وقت سابق، قال بوتين في حديثه حول السياسة الأميركية أن إدارة العالم من مركز واحد تقوّضه، واصفا هذه الاستراتيجية بالخاطئة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2024-05-01
09:40 | 2024-05-01
09:30 | 2024-05-01
09:15 | 2024-05-01
09:05 | 2024-05-01
09:03 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24