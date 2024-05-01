23
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قبل "الهجوم البري".. إسرائيل تكشف عن مناطق جديدة للنازحين من رفح
Lebanon 24
01-05-2024
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مناطق جديدة للنازحين من رفح قبيل الاجتياح البري للمدينة، التي تضمّ قرابة المليون ونصف المليون فلسطيني.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيليّ إلى أن المناطق الجديدة ستكون في وسط قطاع غزة، وسيتم توجيه النازحين من رفح للذهاب إلى هناك، ضمن التحضيرات للعملية العسكرية المحتملة.
Advertisement
ولفتت إلى أن المناطق ستقع تحديداً بين وادي غزة والمخيمات الوسطى (النصيرات والبريج)، وذلك على مقربة كبيرة من محور "نتساريم"، والذي يتواجد فيه جيش الاحتلال.
ونوهت إلى أن طبيعة المنطقة ستكون مشابهة لمنطقة المواصي، والتي أعلنها الجيش الإسرائيلي "منطقة آمنة" في بداية الحرب، مضيفة أنه سيتم توسيع منطقة المواصي شرق خانيونس، وشمالا حتى مشارف دير البلح، كجزء من عملية الإخلاء المخطط لها من رفح.
وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس، بالمضي قدما في الهجوم على رفح، بغض النظر عن رد حركة حماس حول مقترح وقف إطلاق النار في غزة وعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
وقال نتنياهو إنه "سواء جرى التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن إسرائيل عازمة على تنفيذ عملية رفح، للقضاء على آخر معاقل حماس في قطاع غزة"، مشدداً على أن "فكرة إنحاء الحرب قبل تحقيق أهدافها ليست خيارا مطروحا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مسافرون غاضبون في مطار بيروت.. هذا ما حصل معهم
Lebanon 24
مسافرون غاضبون في مطار بيروت.. هذا ما حصل معهم
12:59 | 2024-04-30
30/04/2024 12:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"كسرتيلي ضهري يا إختي".. شقيق إحدى ضحايا حريق المطعم في بيروت ينعاها بحرقة
Lebanon 24
"كسرتيلي ضهري يا إختي".. شقيق إحدى ضحايا حريق المطعم في بيروت ينعاها بحرقة
14:11 | 2024-04-30
30/04/2024 02:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم ضحايا حريق المطعم في بشارة الخوري
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم ضحايا حريق المطعم في بشارة الخوري
05:21 | 2024-05-01
01/05/2024 05:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ضحايا وأضرار.. آخر معلومة عن حريق "بناية غناجة"
Lebanon 24
ضحايا وأضرار.. آخر معلومة عن حريق "بناية غناجة"
11:41 | 2024-04-30
30/04/2024 11:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجار قويّ في مختلف أرجاء الجنوب.. هذا سببه
Lebanon 24
سماع دوي انفجار قويّ في مختلف أرجاء الجنوب.. هذا سببه
15:38 | 2024-04-30
30/04/2024 03:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2024-05-01
وثائق تكشف.. ماذا تخطط أميركا بشأن فلسطينيين من غزة؟
09:40 | 2024-05-01
تحرش بها واعتدى على والدها بالضرب.. ونهايته كانت مروّعة جدّاً
09:30 | 2024-05-01
كييف تكشف: أولى مقاتلات "إف-16" قد تظهر في أوكرانيا بعد عيد الفصح
09:15 | 2024-05-01
لابيد: لا أعذار سياسية لنتنياهو تبرر رفضه صفقة الرهائن
09:05 | 2024-05-01
كاميرا وثّقت كلّ شيء... إنتحار رجل أعمال بعد خسارته مبلغاً كبيراً من المال!
09:03 | 2024-05-01
الأردن أدان اعتداء مستوطنين على قافلتي مساعدات تحملان الغذاء والطحين
فيديو
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
01/05/2024 17:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
01/05/2024 17:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
01/05/2024 17:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24