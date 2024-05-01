قبل "الهجوم البري".. إسرائيل تكشف عن مناطق جديدة للنازحين من رفح

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وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيليّ إلى أن المناطق الجديدة ستكون في وسط قطاع غزة، وسيتم توجيه النازحين من رفح للذهاب إلى هناك، ضمن التحضيرات للعملية العسكرية المحتملة.ولفتت إلى أن المناطق ستقع تحديداً بين وادي غزة والمخيمات الوسطى (النصيرات والبريج)، وذلك على مقربة كبيرة من محور "نتساريم"، والذي يتواجد فيه جيش الاحتلال.ونوهت إلى أن طبيعة المنطقة ستكون مشابهة لمنطقة المواصي، والتي أعلنها الجيش الإسرائيلي "منطقة آمنة" في بداية الحرب، مضيفة أنه سيتم توسيع منطقة المواصي شرق خانيونس، وشمالا حتى مشارف دير البلح، كجزء من عملية الإخلاء المخطط لها من رفح.وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس، بالمضي قدما في الهجوم على رفح، بغض النظر عن رد حركة حماس حول مقترح وقف إطلاق النار في غزة وعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى.وقال نتنياهو إنه "سواء جرى التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن إسرائيل عازمة على تنفيذ عملية رفح، للقضاء على آخر معاقل حماس في قطاع غزة"، مشدداً على أن "فكرة إنحاء الحرب قبل تحقيق أهدافها ليست خيارا مطروحا".