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عربي-دولي
مدفيديف: لدينا كل ما هو ضروري للنصر في أوكرانيا
Lebanon 24
01-05-2024
|
07:13
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف امتلاك روسيا كل ما تحتاجه بما في ذلك القدرات التكنولوجية والخبرة الأهداف المحددة للنصر في أوكرانيا.
وكتب مدفيديف على شبكة VK الروسية للتواصل الاجتماعي: "لدينا كل ما نحتاجه بما في ذلك القدرات التكنولوجية والخبرة العملية والمثابرة والقوة والولاء للوطن والذاكرة التاريخية والأهداف الصحيحة لتحقيق الانتصار... النصر لنا!".
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وأشار إلى أن المصانع الروسية "تنتج اليوم كميات هائلة من الأسلحة" التي يخافها أعداء روسيا.
وأضاف: "لا ننتج الأسلحة على حساب المصنوعات الأخرى، بل ننتج كل ما تحتاجه بلادنا لضمان ازدهارها". (روسيا اليوم)
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