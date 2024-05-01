بشأن "شرط غير مفهوم" في اقتراح الهدنة.. حماس تطلب توضيحا

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طلبت حركة حماس من الوسطاء المصريين والقطريين تقديم توضيحات بشأن شروط اقتراح الهدنة الأخير الذي تتم مناقشته كجزء من المفاوضات مع إسرائيل، حسبما قال مسؤول مصري.وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال إن حماس تريد شروطا واضحة لعودة النازحين إلى شمال غزة.وأضاف أن الاتفاق الحالي لم يوضح بشكل كامل من سيسمح له بالعودة إلى الشمال وكيف سيتم تحديد ذلك.وليس من الواضح ما إذا كانت مطالبة حماس بهذا التوضيح ستؤخر التقدم في الصفقة والوصول إلى هدنة تضع حدا لمأساة القطاع الممتدة منذ أشهر.