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عربي-دولي

كييف تكشف: أولى مقاتلات "إف-16" قد تظهر في أوكرانيا بعد عيد الفصح

Lebanon 24
01-05-2024 | 09:30
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أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إيليا يفلاش أن أولى مقاتلات "إف-16" قد تظهر في أوكرانيا بعد عيد الفصح، أي بعد الـ5 من أيار الجاري.
 
وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت هناك مواعيد محددة لبدء استخدام المقاتلات الأميركية في الأراضي الأوكرانية أجاب يفلاش: "نعم، توجد هناك مواعيد، بعد عيد الفصح".
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وتابع: "ننتظر، ومهمتنا العمل على استخدام ما نتلقاه وعندما ستصل أول المقاتلات إلى أوكرانيا، سنتحدث بشكل أوضح". (روسيا اليوم) 
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