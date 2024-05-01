تحرش بها واعتدى على والدها بالضرب.. ونهايته كانت مروّعة جدّاً

Advertisement

شهدت منطقة المقطم في محافظة القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، جريمة قتل عندما أقدمت فتاة على قتل شاب تحرش بها واعتدى على والدها بالضرب أثناء دفاعه عنها.وألقت أجهزة الأمن القبض على الفتاة وأبيها وصديق المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.وقالت المتهمة إن الشاب تحرش بها وتعدى على والدها لفظيا، ثم أمسك به في محاولة للتعدي عليه بالضرب، أمام ابنته ما أثار غضب الفتاة التي أمسكت بسلاح أبيض، وطعنته. (العربية)