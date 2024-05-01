Advertisement

إقتصاد

الحكم بسجن مؤسس "بينانس" للعملات المشفرة

Lebanon 24
01-05-2024 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1194216-638501802618582776.jpg
Doc-P-1194216-638501802618582776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أمرت محكمة اتحادية في سياتل في ولاية واشنطن الأميركية، بسجن أغنى رجل في صناعة البلوكتشين، مؤسس منصة "بينانس" للعملات المشفرة، تشانغبينغ تشاو، المعروف بـ"CZ"، لمدة 4 أشهر، بسبب الإخفاقات التي سمحت لمجرمي الإنترنت والجماعات الإرهابية بالتداول بحرية في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
Advertisement

وأقر تشاو بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بانتهاك قانون السرية المصرفية في تشرين الثاني الماضي، بعد فشله في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في منصة التداول الخاصة به، حسب موقع "أكسيوس" الأميركي. (الحرة)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2024-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:05 | 2024-05-01
12:51 | 2024-05-01
12:25 | 2024-05-01
12:00 | 2024-05-01
11:06 | 2024-05-01
10:50 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24