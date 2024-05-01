الحكم بسجن مؤسس "بينانس" للعملات المشفرة

Advertisement

أمرت محكمة اتحادية في سياتل في ولاية واشنطن الأميركية، بسجن أغنى رجل في صناعة البلوكتشين، مؤسس منصة "بينانس" للعملات المشفرة، تشانغبينغ تشاو، المعروف بـ"CZ"، لمدة 4 أشهر، بسبب الإخفاقات التي سمحت لمجرمي الإنترنت والجماعات الإرهابية بالتداول بحرية في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.وأقر تشاو بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بانتهاك قانون السرية المصرفية في تشرين الثاني الماضي، بعد فشله في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في منصة التداول الخاصة به، حسب موقع "أكسيوس" الأميركي. (الحرة)