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إقتصاد

ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90% في غزة

Lebanon 24
01-05-2024 | 10:33
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أفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة عن ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90% وتوقف 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين الاول على القطاع.

وقال المكتب الإعلامي بمناسبة يوم العمال العالمي، إن "العمال في قطاع غزة يعيشون ظروفا إنسانية غير مسبوقة في ظل ارتفاع نسبة البطالة لـ75% وارتفاع نسبة الفقر لأكثر من 90%". (روسيا اليوم)
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