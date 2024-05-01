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عربي-دولي

بالتفاصيل.. خارطة طريق عربية لإقامة الدولة الفلسطينية

Lebanon 24
01-05-2024 | 11:06
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كشف مصدر فلسطيني مسؤول لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الورقة التي تصيغها السداسية العربية تتضمن خريطة طريق من 4 مراحل وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف المصدر أن هذه المساعي تروم الوصول إلى اتفاق يتجاوز به الفلسطينيين اتفاق أوسلو، قبل الوصول إلى المرحلة النهائية.
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وحسب المصدر الفلسطيني فإن خارطة الطريق تقوم على 4 مراحيل هي:

المرحلة الأولى تشمل إعادة حكم السلطة الفلسطينية في غزة ومنح الحكومة الفلسطينية إمكانية العمل وفرض القانون والنظام وأعادة إعمار القطاع.
أما المرحلة الثانية أيضا تتضمن وضع خطة لإصلاح أجهزة السلطة الفلسطينية بما فيها إعادة هيكلة أجهزة الأمن ودمج مناطق "أ" التي تسيطر عليها السلطة مع مناطق "ب" التي تخضع للسلطة إداريا ولإسرائيل أمنيا.
والمرحلة الثالثة تشمل إطلاق مفاوضات بخصوص قضايا الوضع النهائي مثل القدس والحدود واللاجئين والمياه.
في ما المرحلة الرابعة يتم فيها الإعلان عن استقلال فلسطين وبعدها التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

وأكد المصدر الفلسطيني أن السعودية طلبت من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض تقديم ضمانات حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية، غير أنه لم يعط إجابة على الورقة العربية وأبدى اعتراضا على الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.

وأكد بلينكن، الإثنين، أن الولايات المتحدة والسعودية "قامتا بعمل مكثف معا خلال الشهر الماضي"، بشأن التطبيع بين إسرائيل والمملكة.

وأوضح خلال حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أن "العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع مع إسرائيل، من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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