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عربي-دولي

بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات وعلى "حماس" قبول المقترح

Lebanon 24
01-05-2024 | 12:51
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إعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاربعاء، أن "إسرائيل" قدمت تنازلات مهمة بشأن مقترح اتفاق الرهائن".


وقال: "لا وقت لمزيد من التأخير وعلى حماس قبول مقترح وقف النار".

وخلال زيارته معبراً حدودياً إسرائيلياً مع قطاع غزة لتفقد تسليم المساعدات، قال بينكن: "التقدم بشأن المساعدات حقيقي ويجب الإسراع بإدخالها".
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وتابع: "لا يمكن لأميركا دعم عملية عسكرية في رفح في ظل غياب خطة إنسانية".

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