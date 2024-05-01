بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات وعلى "حماس" قبول المقترح

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إعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاربعاء، أن "إسرائيل" قدمت تنازلات مهمة بشأن مقترح اتفاق الرهائن".وقال: "لا وقت لمزيد من التأخير وعلى حماس قبول مقترح وقف النار".وخلال زيارته معبراً حدودياً إسرائيلياً مع قطاع غزة لتفقد تسليم المساعدات، قال بينكن: "التقدم بشأن المساعدات حقيقي ويجب الإسراع بإدخالها".وتابع: "لا يمكن لأميركا دعم عملية عسكرية في رفح في ظل غياب خطة إنسانية".