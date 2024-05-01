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عربي-دولي

بعد ثوران بركان "روانغ".. إندونيسيا بدأت بإجلاء السكان (فيديو)

Lebanon 24
01-05-2024 | 14:00
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قامت السلطات الإندونيسية بإجلاء السكان، بعد ثوران بركان جبل روانغ، في شمال البلاد، الأربعاء، وذلك بحسب وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية.

وتابع المصدر نفسه، أنه تم نقل 32 طفلاً و56 بالغاً و21 مسناً، بشكل مؤقت، إلى ميناء مونتي، فيما بقي المئات من السكان ينتظرون في ميناء تاجولاندانج ينتظرون إجلائهم.
 
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وأمس الثلاثاء، ثار بركان جبل روانغ للمرة الثانية، خلال أسبوعين، ونفث البركان الرماد لمسافة كيلومترين تقريباً في السماء، مما أدّى إلى إغلاق أحد المطارات بينما تغطت القرى المجاورة بالرماد.
 
وبحسب الخدمة الجيولوجية الإندونيسية، فقد تم رفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى في جزيرة سولاويزي للمرة الثانية، بعد أن التقطت أجهزة الاستشعار النشاط البركاني المتزايد. وحثّت الوكالة السكان على البقاء على بعد 6 كيلومترات على الأقل من فوهة البركان.(عربي21)
 
المصدر: عربي21

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