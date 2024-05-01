بعد ثوران بركان "روانغ".. إندونيسيا بدأت بإجلاء السكان (فيديو)

قامت السلطات الإندونيسية بإجلاء السكان، بعد ثوران بركان جبل روانغ، في شمال البلاد، الأربعاء، وذلك بحسب وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية.



وتابع المصدر نفسه، أنه تم نقل 32 طفلاً و56 بالغاً و21 مسناً، بشكل مؤقت، إلى ميناء مونتي، فيما بقي المئات من السكان ينتظرون في ميناء تاجولاندانج ينتظرون إجلائهم.

More incredible video of Ruang in Indonesia erupting. Breathtakingly terrifying! pic.twitter.com/NksoX7wKYy — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 30, 2024 Advertisement وأمس الثلاثاء، ثار بركان جبل روانغ للمرة الثانية، خلال أسبوعين، ونفث البركان الرماد لمسافة كيلومترين تقريباً في السماء، مما أدّى إلى إغلاق أحد المطارات بينما تغطت القرى المجاورة بالرماد.

INDONESIA 🇮🇩 Graves daños se registran en la localidad de Laingpatehi, en la isla Ruang, tras los dos grandes pulsos eruptivo del volcán durante la jornada del 29 de abril. La caída de ceniza, lapilli y bombas, sumado a los inmensos flujos piroclásticos que descendieron por todas… pic.twitter.com/GNGkh3ddPO — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) May 1, 2024

وبحسب الخدمة الجيولوجية الإندونيسية، فقد تم رفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى في جزيرة سولاويزي للمرة الثانية، بعد أن التقطت أجهزة الاستشعار النشاط البركاني المتزايد. وحثّت الوكالة السكان على البقاء على بعد 6 كيلومترات على الأقل من فوهة البركان.(عربي21)