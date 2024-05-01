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عربي-دولي

لإستفزازها.. روسيا تفتح معرضا يضمّ أسلحة استولت عليها من أوكرانيا (فيديو)

Lebanon 24
01-05-2024 | 14:16
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انطلقت وزارة الدفاع الروسية، في عرض أسلحة وآليات عسكرية، لدول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وذلك عقب استيلاء الجيش الروسي عليها من القوات الأوكرانية.

وفي السياق نفسه، تم افتتاح معرض للزوار في حديقة النصر، بالعاصمة موسكو، الأربعاء، حيث يعرض فيه أكثر من 30 نموذجا من الأسلحة والآليات العسكرية التي حصلت عليها روسيا من أوكرانيا، إذ يعود تصنيعها للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأوكرانيا.

ووضع في مدخل المعرض، المقام تحت شعار "التاريخ يعيد نفسه" نموذجا لدبابة ألمانية من طراز "ماردر 2" استولى عليها الجيش السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية.
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جدر الإشارة إلى أنه من بين الآليات التي تلفت الانتباه، داخل المعرض، هي دبابة "ليوبارد" الألمانية، ودبابة "إم 1 أبرامس" الأمريكية، والمدرعتين "هوسكي" و"ساكسون" البريطانية، والدبابة ذات العجلات "AMX-10RC" الفرنسية.
المصدر: عربي21

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