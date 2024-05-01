لإستفزازها.. روسيا تفتح معرضا يضمّ أسلحة استولت عليها من أوكرانيا (فيديو)

انطلقت وزارة الدفاع الروسية، في عرض أسلحة وآليات عسكرية، لدول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وذلك عقب استيلاء الجيش الروسي عليها من القوات الأوكرانية.



وفي السياق نفسه، تم افتتاح معرض للزوار في حديقة النصر، بالعاصمة موسكو، الأربعاء، حيث يعرض فيه أكثر من 30 نموذجا من الأسلحة والآليات العسكرية التي حصلت عليها روسيا من أوكرانيا، إذ يعود تصنيعها للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأوكرانيا.



ووضع في مدخل المعرض، المقام تحت شعار "التاريخ يعيد نفسه" نموذجا لدبابة ألمانية من طراز "ماردر 2" استولى عليها الجيش السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية.

🇷🇺رسميًا: افتتحت روسيا أكبر معرض تاريخي لمعدات حلف الناتو وأوكرانيا التي تم الاستيلاء عليها خلال الحرب. يضم المعرض أكثر من 800 آلية عسكرية غربية تابعة لحلف الناتو والجيش الأوكراني، كما يتضمن المعرض الآلاف من المعدات من الأسلحة والذخائر والدرون والبدلات الخاصة بالجيش الأوكراني pic.twitter.com/vXDkSS8XgK — 🔻 Rafie 🔸 (@Rafieib313) May 1, 2024 Advertisement

جدر الإشارة إلى أنه من بين الآليات التي تلفت الانتباه، داخل المعرض، هي دبابة "ليوبارد" الألمانية، ودبابة "إم 1 أبرامس" الأمريكية، والمدرعتين "هوسكي" و"ساكسون" البريطانية، والدبابة ذات العجلات "AMX-10RC" الفرنسية.