رئيس كولومبيا ينفّذ تهديده: سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي

بعدما انتقد مرات عديدة الاحتلال الإسرائيلي بشدة بسبب المجازر التي يرتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأربعاء، عزم بلاده قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي.

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ووجه بيترو انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما طلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسب رويترز.



وفي آذار الماضي، هدد الرئيس الكولومبي بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال في حال لم تمتثل لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة، في حين اتهمته "تل أبيب" بدعم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ووصفت ذلك بأنه "وصمة عار على جبين شعبه".



وقال بيترو في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس": "إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار فسنقطع العلاقات الدبلوماسية معها"، وذلك بعد أن تبنى مجلس الأمن مساء أمس، للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان. (عربي21)