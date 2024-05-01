Advertisement

إقتصاد

"الفيدرالي" يُبقي أسعار الفائدة بلا تغيير للمرة السادسة

Lebanon 24
01-05-2024 | 14:37
A-
A+
Doc-P-1194294-638501966474311058.png
Doc-P-1194294-638501966474311058.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة أي من دون تغيير، اليوم الأربعاء، وذلك للمرة السادسة على التوالي.


وأوضح الفيدرالي الأميركي في بيان أن معدلات التضخم الحالية لا تزال بعيدة عن المستويات المستهدفة عند 2 بالمئة، مشيراً إلى "عدم إحراز المزيد من التقدم" في محاولاته لكبح التضخم.
Advertisement

وقال البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 بالمئة"، في تكرار للغة التي استخدمتها بعد اجتماعات كانون الثاني واذار.

كما أوضح الفيدرالي أن التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم قد تراجع على مدى العام الماضي، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.
 
ووصف البيان النمو الاقتصادي في أميركا بأنه يتحرك "بوتيرة قوية"، بينما يحقق مكاسب وظيفية "قوية" وبطالة "منخفضة".

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:35 | 2024-05-01
16:38 | 2024-05-01
16:22 | 2024-05-01
16:00 | 2024-05-01
15:31 | 2024-05-01
15:11 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24