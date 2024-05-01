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إقتصاد
"الفيدرالي" يُبقي أسعار الفائدة بلا تغيير للمرة السادسة
Lebanon 24
01-05-2024
|
14:37
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أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة أي من دون تغيير، اليوم الأربعاء، وذلك للمرة السادسة على التوالي.
وأوضح الفيدرالي الأميركي في بيان أن معدلات التضخم الحالية لا تزال بعيدة عن المستويات المستهدفة عند 2 بالمئة، مشيراً إلى "عدم إحراز المزيد من التقدم" في محاولاته لكبح التضخم.
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وقال البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 بالمئة"، في تكرار للغة التي استخدمتها بعد اجتماعات كانون الثاني واذار.
كما أوضح الفيدرالي أن التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم قد تراجع على مدى العام الماضي، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.
ووصف البيان النمو الاقتصادي في أميركا بأنه يتحرك "بوتيرة قوية"، بينما يحقق مكاسب وظيفية "قوية" وبطالة "منخفضة".
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