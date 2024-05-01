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عربي-دولي
عمدة نيويورك: شرطة المدينة اعتقلت 300 شخص خلال الاحتجاجات الطلابية
Lebanon 24
01-05-2024
|
14:40
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أعلن عمدة نيويورك إريك آدامز في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن شرطة المدينة اعتقلت 300 شخص خلال الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين في جامعة كولومبيا.
وقال في تعليقه على الاحتجاجات الداعمة لغزة جراء الحرب الإسرائيلية في الجامعات الأمريكية: "سنحمي المدينة بالتعاون مع الشرطة ممن يقومون بنشر الراديكالية في صفوف الشباب".
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وزعم آدامز أن "الحكومة تلقت بلاغا من جامعة كولومبيا يؤكد مشاركة أشخاص مخربين من خارج جامعة كولومبيا في الاعتصامات"، وأضاف: "أشرنا بالأمس إلى هؤلاء اللاعبين الخارجيين.. الذين يحاولون خلق الفوضى".
كما أعلن "إلقاء القبض على نحو 300 شخص من المشاركين في الاعتصامات بجامعة كولومبيا"، وادعى أنه "لم تقع اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في جامعة كولومبيا خلال فض الاعتصام".
ويوم أمس الثلاثاء، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء إجراءات الشرطة القاسية تجاه بعض مظاهرات دعم قطاع غزة في عدد من الجامعات الأمريكية، ووصفها بغير المتناسبة.
وفي وقت سابق، قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، إن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.
وسبق أن ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.(روسيا اليوم)
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