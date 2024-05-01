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عربي-دولي

في السعودية.. موجة الأمطار تحول الدراسة لـ "عن بُعد"

Lebanon 24
01-05-2024 | 15:11
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قررت السلطات السعودية تعليق الدراسة في العديد من المناطق بالمملكة، على رأسها العاصمة الرياض، بسبب سوء الأحوال الجوية في ظل العاصفة التي ضربت البلاد.

وأعلنت إدارة تعليم منطقة الرياض تعليق الدراسة، الأربعاء، وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي، فضلاً عن المنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في تعليم الرياض؛ حرصا على سلامة الجميع.
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وتعيش المملكة فترة من سوء الأحوال الجوية، وحذر المركز الوطني للأرصاد من سوء الحالة المطرية التي تستمر عدة أيام، نتيجة منخفض جوي ممزوج بعواصف ترابية وأمطار غزيرة.

واليوم الأربعاء، هطلت أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق: الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.(العين الاخبارية)
المصدر: العين
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