إجراءات أميركية جديدة ضدّ روسيا.. من شملت قائمة العقوبات؟

وسّعت وزارة الخزانة الأميركية، مساء اليوم الأربعاء، قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا لتشمل 29 فردا وأكثر من 250 شركة و16 سفينة ترفع العلم الروسي.



وقالت في بيان: "وزارة الخزانة تتخذ اليوم إجراءات لتقويض قدرة روسيا على الحفاظ على آلتها الحربية، وتواصل حملة متعددة الأطراف للحد من عوائد الكرملين وإمكانية الوصول إلى الموارد التي يحتاج إليها لمواصلة حربه غير المشروعة ضد أوكرانيا".

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وأضاف البيان أن "عقوبات اليوم تستهدف القاعدة الصناعية العسكرية الروسية وبرامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إلى جانب شركات وأفراد في دول ثالثة يساعدون روسيا في الحصول على مدخلات رئيسية للأسلحة أو منتجات مرتبطة بقطاع الدفاع".

وشملت قائمة الأفراد والكيانات المصمم الرئيسي لدبابة "أرماتا" الروسية أندريه تيرليكوف، مدير مصنع "أورال" للمركبات بافل ياكوفليف، قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بوزارة الدفاع الروسية وشركة طيران "بوبيدا" Pobeda الروسية.



بالإضافة إلى 3 شركات من دولة الإمارات: "البيت الخليجي للتجارة العامة"، شركة GMM FZE وشركة GMM Management DMCC. و17 شركة مسجلة في تركيا، وشركات أخرى من الصين.