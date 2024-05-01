Advertisement

عربي-دولي

مجلس النواب الأميركي يصادق على مشروع قانون التوعية بمعاداة السامية

Lebanon 24
01-05-2024 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1194346-638502103169128843.jpg
Doc-P-1194346-638502103169128843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقرّ مجلس النواب الأميركي بدعم من الحزبين، الأربعاء، قانون التوعية بمعاداة السامية، والذي يأتي وسط تزايد الاحتجاجات في الجامعات الأميركية المناهضة للحرب في غزة.
ويقول مؤيدو التشريع إنه "سيساعد في مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي"، فيما يرى فيه معارضون إنه "يتجاوز هذه الحدود ويهدد بقمع حرية التعبير"، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".
Advertisement

وينصّ مشروع القانون على أنه عندما تطبق وزارة التعليم القوانين الفيدرالية لمكافحة التمييز، ستستخدم تعريفاً لمعادة السامية طرحه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة "الهولوكوست".

ويؤكد منقدو مشروع القانون إن "التعريف مفرط في التوسع، ويمكن أن يؤدي إلى قضايا الرقابة".

وحظي مشروع القانون بتصويت أغلبية من النواب بـ 320 صوتا، مقابل 91 صوتا، حيث صوت 70 نائبا ديمقراطيا و21 نائبا جمهوريا ضد مشروع القانون، ويحتاج مشروع القانون موافقة من قبل مجلس الشيوخ.

النائب الجمهوري، مالك لولر، الذي قدّم التشريع قال في بيان: "من المهم أن نقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد الكراهية المعادية للسامية داخل الولايات المتحدة".

وأضاف "أنا ممتن لدعم الحزبين لقانون التوعية بمعاداة السامية، وللدعم من مجموعة واسعة من المنظمات اليهودية التي تقف وتؤيد هذا التشريع وتقول: كفى".

اتحاد الحريات المدنية الأميركي، كان قد دعا المشرعين الأميركيين إلى معارضة مشروع القانون. وقال في رسالة "إن القانون الفيدرلي يحظر بالفعل التمييز والمضايقة المعادية للسامية من قبل الكيانات الممولة اتحاديا، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى قانون .. للحماية من التميز المعادي للسامية".

ورجح الاتحاد أن يؤدي القانون إلى "تثبيط حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي، من خلال المساواة بشكل غير صحيح بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية".

وأكد الاتحاد في رسالته: "بينما ندعم جميع جهود مكافحة التمييز والمضايقات من خلال الشكاوى والتحقيقات بموجب الباب السادس، فإننا نعارض بشدة استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست أو أي تعريف للتمييز يهدد بفرض رقابة أو معاقبة على الخطاب السياسي الذي يحميه التعديل الأول للدستور".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:47 | 2024-05-01
23:27 | 2024-05-01
23:24 | 2024-05-01
23:18 | 2024-05-01
23:16 | 2024-05-01
23:16 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24