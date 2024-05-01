حماس ترحّب بقطع كولومبيا علاقاتها بإسرائيل

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رحّبت حركة حماس اليوم الخميس بقرار كولومبيا قطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من ستة أشهر في قطاع غزة، معتبرة أنّ "موقف بوغوتا يمثّل انتصاراً لتضحيات شعبنا ولقضيته العادلة".وقالت الحركة في بيان: "نثمّن عالياً موقف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الذي أعلن قطع العلاقات الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتلّ، على ضوء استمرار حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضدّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ونعتبر هذا الموقف انتصاراً لتضحيات شعبنا ولقضيته العادلة".وأضاف البيان: "ندعو دول أميركا الجنوبية وكافة الدول إلى قطع علاقاتها الديبلوماسية بشكلٍ كامل مع هذا الكيان الفاشي المارق الذي يواصل جرائمه بحق شعبنا، ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية".