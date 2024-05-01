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عربي-دولي

لمحاسبتها.. تركيا تنظم إلى جنوب أفريقيا في القضية ضد إسرائيل في لاهاي

Lebanon 24
01-05-2024 | 23:03
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بعدما قدّمت وثائقها الخاصة لناحية إدانة إسرائيل، ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في أنقرة "بعد استكمال السياق القانوني لعملنا، سنقدم إعلان الانضمام الرسمي أمام محكمة العدل الدولية تنفيذا للقرار السياسي الذي اتخذناه".
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وأضاف "تواصل تركيا دعم الشعب الفلسطيني في جميع الظروف". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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