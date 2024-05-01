لدعمه حماس.. بريطانيا تلاحق أحد جنودها بتهمة "الإرهاب"!

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اتُّهم شرطي في المملكة المتحدة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لنشره عبر "واتساب" صورة تدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المحظورة في البلاد، على ما أعلنت الشرطة الأربعاء.وقد علّق عمل محمد عادل البالغ 26 عامًا في صفوف شرطة ويست يوركشر في شمال إنجلترا، وهو مُلاحق بتهمتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب على ما أفاد المكتب المستقل لسلوك الشرطة (أو بي سي) في بيان.وركز التحقيق على رسائل تم تشاركها عبر "“واتساب" على ما أوضح المكتب.ويلاحق محمد عادل لنشره "صورة تدعم منظمة محظورة، هي تحديدًا حماس"، ويشتبه في أن هذه المخالفات حصلت في تشرين الأول وتشرين الثاني 2023 بعيد عملية "طوفان الأقصى".ويمثل الشرطي، الخميس، أمام محكمة ويستمنستر في لندن. (الجزيرة)