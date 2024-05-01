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عربي-دولي

وصف المتظاهرين بأنهم "طائشون غاضبون".. ترامب: كان ممتعا مداهمة احتجاج مناصر للفلسطينيين!

Lebanon 24
01-05-2024 | 23:18
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اعتبر الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب انه كان "من الممتع مشاهدة" شرطة نيويورك وهي تداهم مبنى بجامعة كولومبيا تحصن به طلاب مناصرون للفلسطينيين، ووصف المتظاهرين بأنهم "طائشون غاضبون ومتعاطفون مع حماس".
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وقال ترامب لأنصاره في تجمع انتخابي في ويسكونسن أمس الأربعاء "نيويورك كانت تحت حصار الليلة الماضية". وأشاد بقوات الأمن التي ألقت القبض على نحو 300 محتج.

وكان ترامب يتحدث عن انتشار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في أنحاء الولايات المتحدة في الأيام الماضية. واتهم جمهوريون مسؤولي جامعات بغض الطرف عن الخطابات والمضايقات المعادية للسامية.

وقال ترامب "بلداتكم وقراكم ستقبل الآن أفرادا من غزة ومناطق أخرى مختلفة"، في إشارة إلى تقارير إعلامية عن خطط إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن لقبول لاجئين من غزة. وتفاعل الحضور مع تعليقات ترامب بإطلاق صيحات الاستهجان.

وذكرت شبكة سي.بي.إس نيوز أنها حصلت على وثائق حكومية داخلية تظهر أن مسؤولين أميركيين يناقشون خيارات مختلفة لإعادة توطين فلسطينيين نزحوا جراء القتال في غزة بعد اجتيازهم مجموعة من الاختبارات.

ويقول مساعدون لبايدن إن الرئيس يدعم الاحتجاجات السلمية لكنه يعارض العنف وخطاب الكراهية والترهيب الجسدي، مع التركيز بشكل خاص على إدانة معاداة السامية في حرم الجامعات.(سكاي نيوز)


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