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عربي-دولي

أوضاعهم مُزرية.. عمال فلسطين يُجلدون من إسرائيل

Lebanon 24
01-05-2024 | 23:27
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قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إنه لا تتوفر أي معلومات عن ألف عامل من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل عند مهاجمة حماس بلدات ومعسكرات إسرائيلية.

وأضافت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك "عدد العمال من غزة الذين تواجدوا في الأراضي المحتلة عام 1948، بلغ في حينه ما يقارب 10300 عامل فلسطيني".
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وجاء في البيان المشترك "3200 منهم تم إطلاق سراحهم على معبر كرم أبو سالم في تاريخ بداية شهر تشرين الثاني 2023، والبعض منهم كان لا يزال يضع علامات بلاستيكية على معاصمهم تحمل أرقاما، وجرى الإفراج عنهم من المعتقلات التي كانوا محتجزين فيها".

وأضاف البيان "رُحل ما يقارب 6441 عاملا إلى محافظات الضفة الغربية، وتبقى ما يقارب 1000 عامل مفقودين في ضوء جريمة الإخفاء القسري المتواصلة بحق معتقلي غزة، في حين رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات بشأنهم".

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على البيان المشترك للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية الصادر بمناسبة إحياء ذكرى يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار كل عام. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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