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متحدث باسم حكومة "ويلز" يوضح حقيقة دفع مُساعدات مالية لمهاجرين غير شرعيين

Lebanon 24
01-05-2024 | 23:47
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تداولت حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير منشورات تزعم أن حكومة ويلز في بريطانيا تمنح المهاجرين شهريا مبلغ 1600 جنيه (أي أكثر 2000 دولار) للمهاجرين غير الشرعيين.

وأرفقت المنشورات بتقرير نشر في صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية بعنوان "ويلز تدفع مبلغا ضخما للمهاجرين غير الشرعيين في مخطط عمل غير منطقي".
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ويستشهد التقرير بتصريحات لزعيم حزب المحافظين في ويلز، أندرو آر تي ديفيس، في 2023 قال فيها "إن حكومة ويلز توزع 1600 جنيه لأي شخص.. يدعي أنه عبر القناة بشكل غير قانوني".
 
وقال متحدث باسم حكومة ويلز لرويتر إن هذا الأمر كان "مؤقتا ومخصصا للأطفال الذين يغادرون نظام الرعاية في ويلز، وبعضهم من الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم، وهم من غير المهاجرين غير الشرعيين".

وكان هذا الترتيب ضمن مشروع لمساعدة الأطفال الذين يغادرون نظام الرعاية عند بلوغهم سن الـ 18 عاما.

وأشار المتحدث بأن من استفادوا من هذا الأمر بلغ 635 شخصا استفادوا منه حتى منتصف 2023، ومن بينهم 67 طفلا من طالبي اللجوء الحاليين أو السابقين غير المصحوبين بذويهم. (الحرة)
المصدر: الحرة
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