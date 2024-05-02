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بعد أن خسرتها.. روسيا تستعيد قرية "رابوتينا" الأوكرانية

Lebanon 24
02-05-2024 | 00:17
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تمكنت القوات الروسية من استعادة قرية رابوتينا في مقاطعة زابوريجيا، بعد أن كانت قد خسرتها خلال الهجوم الأوكراني المضاد.

وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية فقدت السيطرة بالكامل تقريبا على منطقة رابوتينا في مقاطعة زابوريجيا، وتم بالفعل رفع العلم الروسي على ضواحيها الشمالية.
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وقال روغوف في تصريح لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، إن الأحداث الرئيسية على جبهة زابوريجيا، تجري في اتجاه أوريخوف، خاصة في منطقة رابوتينا، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف أن "المقاومة المنظمة اختفت هناك عمليا، وهرب مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع قائلا: "اليوم، يمكن القول إن رابوتينو تحت سيطرتنا، ولكن إلى حد كبير في المنطقة الرمادية، لأن من الغباء بالنسبة لنا أن نقف هناك، يجب التحرك إلى أبعد لتأمينها". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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