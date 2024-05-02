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عربي-دولي

جديد ميناء غزة.. العمل وصل إلى منتصف الطريق وتحذير من التعرض للأميركيين

Lebanon 24
02-05-2024 | 00:50
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أعلن البنتاغون، الأربعاء، اكتمال أكثر من 50% من أعمال بناء الرصيف البحري العائم الذي يشيّده الجيش الأميركي قبالة سواحل غزة.

ويقول الجيش الأميركي إن الميناء يأتي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
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وأُعلن عن بدء العمل ببناء الرصيف في 25 نيسان، ويقول مسؤولون أميركيون إن تشغيله سيبدأ في وقت مبكر من هذا الشهر.

من جهته، توعد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، من سيتعرض للميناء، وقال إن الجنود الأميركيين سيردون إذا تعرضوا للتحدي.

وقال أوستن للمشرعين الأميركيين، إنه من المحتمل إطلاق النار على جنود أميركيين في أثناء تشغيل الرصيف قبالة ساحل غزة.

وأضاف: "عادة، يحمل جميع أفراد الخدمة المنتشرة أسلحة، ولديهم القدرة على حماية أنفسهم إذا تعرضوا للتحدي".

وتساءل نائب عما إذا كان ذلك يعني أن القوات الأميركية سترد بإطلاق النار، فأجاب أوستن بالإيجاب: "من حقهم الرد بإطلاق النار لحماية أنفسهم". (عربي21)
 
المصدر: عربي21
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