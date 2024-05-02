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عربي-دولي

رئيس جامعة طهران يُعين زوجة رئيسي في منصبين جديدين

Lebanon 24
02-05-2024 | 01:27
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ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بأن رئيس جامعة طهران محمد مقيمي، قام بتعيين، جميلة علم الهدى زوجة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في منصبين جديدين.

وقالت الوكالة الإيرانية، إن مقيمي، عين جميلة علم الهدى، في المجلس التنفيذي للتوظيف بكلية علوم الأسرة في جامعة طهران، بحضور نائبة الرئيس الإيراني لشؤون الأسرة والمرأة، أنسية خزعلي، ونائب وزير التعليم العالي قاسم عمو عابديني.
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وأصدر مقيمي أيضا قرارا ثانيا بتعيين زوجة الرئيس الإيراني، بمنصب عضو هيئة التدريس في جامعة "الشهيد بهشتي" إحدى أهم الجامعات في طهران.

وجاء قرار التعيين خلال افتتاح كلية علوم الأسرة بجامعة طهران، أمس الأربعاء، بحضور كل من رئيس جامعة طهران، ونائبة الرئيس الإيراني لشؤون الأسرة والمرأة، أنسية خزعلي، ونائب وزير التعليم العالي قاسم عمو عابديني.

كما قام رئيس الجامعة، محمد مقيمي، بتعيين الخزعلي كعضو في هيئة التدريس وعضوا في المجلس التنفيذي للتوظيف بكلية علوم الأسرة بجامعة طهران.

وفي عام 1983، تزوجت جميلة علم الهدى من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في الثامنة عشرة من عمرها، وأنجبت ابنتان، وأكملت دراستها بعد زواجها حتى حصلت على درجة البكالوريوس في النساء والتوليد، ثم استكملت دراساتها العليا حتى نالت الدكتوراه في الفلسفة التربوية الإسلامية من جامعة تربية مدرس، وتولت مسؤولية لجنة التعليم بالمجلس الأعلى للثورة الثقافية، وأسست وترأست معهد دراسات العلوم والتكنولوجيا بجامعة "شهيد بهشتي"، ولها عدة مؤلفات تدور غالبا حول مواضيع تربوية، مثل "الفلسفة التربوية لحركة الإمام الخميني" و"النظرية الإسلامية للتنمية البشرية".(روسيا اليوم)






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