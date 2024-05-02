إسرائيل تندد بقرار كولومبيا قطع العلاقات معها

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نددت إسرائيل بقرار كولومبيا قطع العلاقات الدبلوماسية معها غداة مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة بعد قصف وعمليات عسكرية مكثفة للجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، واتهمت الرئيس الكولومبي بأنه "معاد للسامية وحاقد".وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، عبر منصة إكس أن "الرئيس الكولومبي وعد بمكافأة القتلة والمغتصبين من حماس، واليوم وفى بوعده"، معتبرا أن "التاريخ سيذكر أن، غوستافو بيترو، قرر الوقوف في صف أحقر الوحوش التي عرفتها البشرية". (الحرة)