مرة جديدة.. زلزال يضرب تايوان وهذه قوته

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أعلنت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان عن وقوع هزة أرضية قبالة الساحل الشرقي للبلاد، تبلغ قوتها 5.1 درجة.وبحسب الأرصاد الجوية، وقع الزلزال في الساعة 10:07 بالتوقيت المحلي، على بعد 44 كم جنوب شرقي مقاطعة تايتونغ، بينما تقع بؤرة الزلزال على عمق 11.7 كيلو متر.ولا توجد معلومات حتى الآن عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.وتعرضت تايوان في الثالث من شهر نيسان الماضي لأعنف زلزال خلال 25 عاماً، شعر به السكان في جميع أنحاء تايوان. (العربية)