موسكو تتقدم.. تدمير مسيّرات أوكرانية بأجواء 5 مقاطعات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 12 مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات روسية، خلال الليل.



وجاء في بيان الوزارة: "تم خلال الليلة الماضية إحباط محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية ضد منشآت على الأراضي الروسية، باستخدام طائرات مسيرة، قامت وسائل الدفاع الجوي المناوبة باعتراض وتدمير 12 مسيرة: خمس مسيرات في أجواء مقاطعة بريانسك، ومسيرة في أجواء مقاطعة كورسك، ومسيرة في أجواء مقاطعة بيلغورود، ومسيرتان في أجواء مقاطعة روستوف، وثلاث مسيرات في أجواء مقاطعة كراسنودار".



ومع اشتداد المعارك خلال الساعات الأخيرة، أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، أوليه كيبر، أن صاروخا باليستيا روسيا استهدف ميناء أوديسا الأوكراني في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وأضاف أن الاستهداف أدى لإصابة 13 شخصا على الأقل وإشعال حريق كبير.



كما أظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على تطبيق تليغرام ألسنة اللهب في موقع الهجوم وسحبا كبيرة من الدخان تتصاعد في السماء.

Will the world would actually stop just watching this as a Netflix serial? Will the world would stop working with terrorists? Not even saying about those tho support them.



Odesa, Nova Poshta 💔 pic.twitter.com/4LnVxbtMRE — Serhii Rieznik 🇺🇦 (@serhii_rieznik) May 1, 2024 Advertisement Will the world would actually stop just watching this as a Netflix serial? Will the world would stop working with terrorists? Not even saying about those tho support them.



Odesa, Nova Poshta 💔 pic.twitter.com/4LnVxbtMRE — Serhii Rieznik 🇺🇦 (@serhii_rieznik) May 1, 2024

فيما قالت إحدى القنوات الإعلامية إن مستودع شركة نوفا بوشتا، وهي شركة كبيرة لخدمات البريد والبريد السريع، تعرض للقصف. ونشرت مقطعا مصورا يظهر تطاير الحطام داخل المنشأة.



روسيا تتقدم

يذكر أن أوديسا باتت هدفا متكررا للهجمات الروسية، حيث أصابت صواريخ مواقع في المدينة خلال اليومين الماضيين، مما تسبب في مقتل 8 أشخاص.



ومنذ فشل هجومهم المضاد في صيف عام 2023 بات الأوكرانيون في موقف دفاعي، حيث واصلت روسيا التقدم شرقا في مواجهة الجيش الأوكراني الذي يفتقر إلى الرجال والذخيرة.



وحذرت كييف من أن روسيا ستحاول تحقيق بعض الانتصارات قبل التاسع من مايو في ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية. (العربية)



