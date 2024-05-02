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عربي-دولي

من بينهم وزير الدفاع البريطاني.. إيران تفرض عقوبات على مؤسسات وأفراد أميركيين

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:05
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فرضت إيران عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الأميركية، بما في ذلك مؤسسات "لوكهيد مارتن" و"شيفرون" و"جنرال دايناميكس"، لدعم إجراءات إسرائيل في قطاع غزة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية نُشر في قناتها على "تليغرام": "تفرض وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية.. عقوبات على الأفراد والمؤسسات التالية بسبب دعمهم وتمويلهم لأعمال النظام الإسرائيلي، وتمجيد ودعم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص، سكان قطاع غزة"، وأدرجت 5 شركات و7 أفراد على قائمة العقوبات.
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كما أعلنت وزارة الخارجية أن طهران فرضت عقوبات على وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، وكبار المسؤولين في القوات المسلحة البريطانية، والقاعدة العسكرية البريطانية "أكروتيري" في قبرص، بالإضافة إلى ثلاث شركات لدعم الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان للوزارة نُشر بقناتها على "تليغرام" أن فرض العقوبات تم "بسبب الدعم المتعمد لإجراءات النظام الإسرائيلي، بما في ذلك ارتكاب أعمال إرهابية ضد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، والتحريض على الحرب، واستخدام الأسلحة الثقيلة وأنواع القذائف المحظورة ضد السكان المدنيين، وتشريد الشعب الفلسطيني، وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة".(العربية)

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