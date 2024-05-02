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عربي-دولي

بسبب الأحوال الجوية.. إعادة جدولة رحلات جوية وتعليق الحافلات في دبي

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:17
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أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الخميس إعادة جدولة بعض رحلاتها نظرا لسوء الأحوال الجوية في دبي ما قد يؤدي إلى تأخر رحلات المغادرة والوصول بمطار دبي الدولي.

وقالت الشركة في منشور على منصة إكس إنه سيتم استيعاب الركاب الذين ألغيت رحلاتهم على رحلات أخرى.
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وأشارت إلى أنه تم إلغاء خمس رحلات اليوم الخميس ورحلة واحدة بعد منتصف الليل.
وقررت الشركة إعفاء العملاء المتأثرين بالإلغاء من رسوم إعادة الحجز.

من جهة أخرى، قالت فلاي دبي في بيان إن الظروف الجوية السيئة في دبي تسببت في تأخير بعض رحلاتها اليوم.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعليق خدمة الحافلات عبر المدن بصفة مؤقتة بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

كانت الإمارات شهدت في نيسان الماضي عواصف شديدة أدت إلى أمطار غزيرة تسببت في خسائر فادحة.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني إن الأحوال الجوية غير المستقرة قد تؤثر بشكل جزئي وفي أماكن مختارة على عمل فروع البنك وأجهزة الصراف الآلي ومراكز الخدمات المصرفية للأعمال ومراكز خدمة حسابات الأعمال والمؤسسات ومكاتب التمويل التجاري.
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