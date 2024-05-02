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حريق ضخم يلتهم 150 منزلا خشبيا في قرية سياحية شمال إيران

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:31
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أفادت وسائل إعلام أن حريقا ضخما اندلع في قرية "إمام زاده إبراهيم" السياحية بمحافظة جيلان شمال إيران، ما أدى إلى احتراق أكثر من 150 وحدة سكنية وتجارية.

وقال حاكم القرية مهدي نقدي إنه "فجر اليوم اندلع حريق في قرية إمام زاده إبراهيم شفت الخشبية، وقد استمرت عمليات إخماد الحريق نحو خمس ساعات، ما أدى إلى احتراق 150 وحدة سكنية وتجارية، من دون وقوع إصابات".
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ولفتت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن شبكة الكهرباء والاتصالات انقطعت في القرية بشكل كامل، ويجري العمل على استعادتها.

وتقع قرية "إمام ابراهيم شفت" السياحية على بعد 48 كيلومترا من مركز مدينة جيلان (رشت) والتي تستقبل سنويا العديد من السياح في فصلي الربيع والصيف. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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