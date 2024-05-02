Advertisement

عربي-دولي

دمرت حظوظها بالترشح كنائبة لترامب.. حاكمة داكوتا اعترفت بقتل كلبها

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1194508-638502465806532062.jpg
Doc-P-1194508-638502465806532062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قبل أيام فقط كان يتم الترويج على نطاق واسع للحاكمة الجمهورية لولاية داكوتا الجنوبية، كريستي نويم، كمنافسة لمنصب نائب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لعام 2024، حيث قال ترامب نفسه إنها كانت على قائمته المختصرة اعتبارًا من فبراير، وقال العام الماضي: "أنا أحبها كثيرًا وأعتقد أنها رائعة لقد قامت كريستي بعمل رائع".
Advertisement

ولكن يبدو أن نويم الآن في وضع غير مستقر بشكل واضح في نظر ترامب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سلسلة من الخلافات والخيارات الغريبة، حسبما قالت مصادر متعددة مطلعة عليها وعلى مداولات ترامب لشبكة ABC News.

وبدأت العناوين السلبية بشكل جدي في شهر مارس، عندما أدى مقطع فيديو تم إنتاجه ببراعة ونشرته نويم للترويج شخصيًا لطبيب أسنان خارج الولاية إلى رفع دعوى قضائية من قبل حماية المستهلك بسبب قيامها بإعلانات خادعة، كما أن التدقيق تزايد عليها في الأيام الأخيرة مع الكشف في مذكراتها عن قيامها بإطلاق النار على أحد كلابها الصغيرة لأنها ادعت أنه "غير قابل للتدريب" وكان عدوانيا.

"الإفراط في إظهار القدرات"
ويبدو أن هذه الأحداث جنبًا إلى جنب مع ما وصفه أحد المصادر المطلعة على محادثات المرشحة الرئاسية بأنها "الإفراط في إظهار القدرات" والأسئلة حول حكمها، قد أضعفت بشكل خطير فرصها، في هذه المرحلة، في الانضمام إلى تذكرة ترامب.

وقال شون سبايسر، السكرتير الصحافي الأول للبيت الأبيض لترامب، والذي لا يزال على اتصال بفريق الرئيس السابق: "بالنسبة لأي شخص، يتفق الجميع على أنها قتلت فرصها، هذا هو المقصود".

وأضاف سبايسر: "القضية الأكبر من الناحية السياسية هي لماذا يعتقد أي شخص أن وضع هذا في كتاب كان فكرة جيدة"، في إشارة إلى القصة المتعلقة بكلب نويم الذي قتلته واعترفت بذلك.

وكانت نويم منفتحة منذ أشهر بشأن رغبتها في الانضمام إلى ترامب كنائبة له وفي سبتمبر/أيلول، قالت إنها ستفعل ذلك "بسرعة".

وكانت أيضًا من أوائل المؤيدين لترامب، واعتمدت، وقالت إنها ستدعمه حتى إذا تمت إدانته بالتهم التي يواجهها في نيويورك بشأن أموال رشوة لشراء الصمت عام 2016.

"شخصية عدوانية"
وأثارت نويم جدلاً كبيرا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تناول مقتطف من مذكراتها الجديدة، المقرر إصدارها الأسبوع المقبل، بالتفصيل قرارها بقتل كلبها البالغ من العمر 14 شهرًا، بعد أن أظهر "شخصية عدوانية"، بما في ذلك الهجوم. وكتبت نويم: "لقد كرهت هذا الكلب"، ووصفته بأنه "غير قابل للتدريب".
وفي حين انتقد المدافعون عن حقوق الحيوان قرار إطلاق النار على الكلب شخصيًا باعتباره مفرطًا وغير إنساني، دافعت نويم عن خياراتها واستجابت لرد الفعل العنيف من خلال الترويج لنفسها على أنها سياسية غير صحيحة سياسيًا ومستعدة لأن تكون صادقة وتتخذ خيارات صعبة.

وقالت إن قرار إطلاق النار على الكلب كان قبل عقدين من الزمن. وأوضحت في بيان يوم الأحد على موقعها X: "الحقيقة هي أن قانون داكوتا الجنوبية ينص على أنه يمكن القضاء على الكلاب التي تهاجم وتقتل الماشية. وبالنظر إلى أن الكلب أظهرت سلوكًا عدوانيًا تجاه الناس من خلال عضهم، فقد قررت ما فعلته".

وأضافت: "وسواء كنت أدير المزرعة أو في السياسة، لم أنقل مسؤولياتي أبدًا إلى أي شخص آخر ليتعامل معها، حتى لو كان الأمر صعبًا ومؤلمًا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:50 | 2024-05-02
05:39 | 2024-05-02
05:30 | 2024-05-02
05:16 | 2024-05-02
05:10 | 2024-05-02
04:43 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24